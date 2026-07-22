Ukrajina je saopštila da je tokom 21. i 22. jula izvela novu seriju napada dronovima na ruska plovila u Crnom i Azovskom moru.

Prema tvrdnjama komandanta Snaga za bespilotne sisteme Roberta Brovdija, poznatog pod nadimkom "Mađar", pogođeno je ukupno 13 brodova, među kojima se nalazi deset teretnih brodova za rasuti teret, dva tegljača i jedan tanker.

- Plovila ruske flote iz senke upozorena su vatrom tokom 48 časova da nije preporučljivo da plove vodama Azovskog i Crnog mora u interesu države agresora - napisao je Brovdi na Telegramu.

Portal The Kyiv Independent navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi ove tvrdnje.

Pojačani napadi na rusku logistiku

Novi napadi dolaze u trenutku kada Ukrajina poslednjih nedelja intenzivira upotrebu dronova dugog dometa protiv ciljeva na okupiranim teritorijama, duboko u Rusiji, kao i u Crnom i Azovskom moru.

Brovdi tvrdi da su od početka ove kampanje ukrajinski dronovi pogodili ukupno 126 plovila u Azovskom moru i još 70 u Crnom moru.

Prema navodima londonskog istraživačkog centra Royal United Services Institute (RUSI), cilj ovih napada jeste otežavanje funkcionisanja ruske logistike i dodatni pritisak na brodarske kompanije i osiguravače koji učestvuju u transportu ruske nafte uprkos zapadnim sankcijama.

Na meti i energetska infrastruktura

Pored brodova, ukrajinska vojska tvrdi da su njeni dronovi pogodili i 13 energetskih čvorišta i trafostanica na okupiranom Krimu i drugim teritorijama pod ruskom kontrolom.

Napadi su usledili nakon izveštaja pojedinih kanala koji prate ratna dešavanja da je na Krimu došlo do prekida u snabdevanju električnom energijom.

Ruska strana se za sada nije zvanično oglasila povodom ovih tvrdnji.

Izvor: The Kyiv Independent / Kurir