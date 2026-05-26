Iz Demokratske narodne partije saopšteno je da će nakon usvajanja deklaracije u Zeti, slična inicijativa biti pokrenuta i u Pljevljima, sa ciljem, kako navode, očuvanja nacionalnog i državnog identiteta srpskog naroda i podrške Kosovu i Metohiji.

U saopštenju navode da srpski narod u Crnoj Gori ne sme odustati od istorijskih i duhovnih veza sa Kosovom i Metohijom, ističući da je reč o pitanju identiteta, tradicije i istorijskog pamćenja.

– Nećemo zaboraviti Kosovo i Metohiju, niti ćemo dozvoliti da se izbriše iz kolektivne svesti srpskog naroda – poručili su iz DNP-a.

Kako prenosi portal IN4S, iz ove partije navode da očekuju podršku odbornika i građana i u drugim opštinama, uz ocenu da deklaracije predstavljaju odgovor na pokušaje, kako tvrde, potiskivanja srpskog identiteta u Crnoj Gori.

Iz DNP-a ističu da pitanje Kosova i Metohije nije dnevno-politička tema, već nacionalno i državno pitanje od posebnog značaja za srpski narod gde god živeo.

