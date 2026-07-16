Najduži očekivani radni vek zabeležen je u Holandiji i iznosi 44 godine, ispred Švedske sa 43,4 godine, Danske sa 42,6 godina, Estonije sa 41,5 godina, Irske sa 40,7 godina, Nemačke sa 40,2 godine i Finske sa 40,1.

Sa druge strane, najmanji očekivani radni vek imaju Rumunija sa 32,7 godina, Italija sa 33 godine i Bugarska sa 34,6 godina.

Muškarci u Evropskoj uniji u proseku mogu da očekuju radni vek od 39,5 godina, dok je kod žena taj pokazatelj 35,4 godine.

Najduži očekivani radni vek muškaraca zabeležen je u Holandiji (45,9 godina), Švedskoj i Danskoj (po 44,5 godina), dok žene najduže ostaju na tržištu rada u Švedskoj (42,3 godine), Holandiji (41,9 godina) i Estoniji (41,8 godina).

Prema metodologiji Evrostata, očekivani radni vek predstavlja prosečan broj godina koje osoba sa navršenih 15 godina može da očekuje da će provesti na tržištu rada, bilo kao zaposlena ili nezaposlena, na osnovu aktuelnih stopa učešća radne snage i očekivanog životnog veka.

Ovaj pokazatelj ne predstavlja zakonsku starosnu granicu za odlazak u penziju niti preporučeno trajanje radnog veka, već odražava obrasce učešća stanovništva na tržištu rada, prenosi Tanjug.

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