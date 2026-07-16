Grčka je blokirala usvajanje 21. paketa sankcija Evropske unije protiv Rusije, pozivajući se na interese domaće brodarske industrije i moguće ozbiljne posledice po kompaniju Dynagas, prenosi Financial Times.

Zbog toga države članice ni ove sedmice nisu uspele da postignu jednoglasan dogovor o novim merama.

Prema navodima lista, grčki predstavnik pri Evropskoj uniji upozorio je kolege da bi planirana zabrana transporta ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG) u treće zemlje praktično ugrozila poslovanje kompanije Dynagas.

Kako navode izvori Financial Timesa, na sastanku održanom u sredu istaknuto je da bi predložene mere “uništile” ovu brodarsku kompaniju.

Podaci pomorskog portala Equasis pokazuju da Dynagas upravlja flotom od 27 brodova za prevoz LNG-a. Oko trećine čine tankeri ledene klase Arc7, projektovani za rad u zahtevnim arktičkim uslovima u blizini projekta Jamal LNG. Upravo zbog njihove specijalizovane namene, grčka strana smatra da ih kompanija ne bi mogla angažovati na drugim tržištima.

Sagovornici Financial Timesa navode da je grčki predstavnik upozorio kako bi Dynagas, ukoliko sankcije budu usvojene u predloženom obliku, bila prinuđena da te brodove proda kompanijama van zapadnog tržišta. Vrednost jednog takvog specijalizovanog plovila procenjuje se na oko 300 miliona dolara.

Istovremeno, šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je u ponedeljak da države članice još nisu postigle saglasnost o 21. paketu sankcija protiv Rusije, ali je ocenila da je dogovor veoma blizu.

“Žao mi je što još nemamo dogovor o 21. paketu sankcija. Ali mogu da kažem da smo mu prilično blizu”, rekla je Kalas na konferenciji za novinare posle sastanka Saveta EU na nivou ministara spoljnih poslova.

Zapadni mediji prethodno su objavili da su pregovori odloženi do 23. jula, pošto stalni predstavnici država članica na sastanku održanom u sredu u Briselu nisu uspeli da postignu jednoglasnu odluku.

Bloomberg je, pozivajući se na neimenovanog diplomatu, objavio da su zemlje Evropske unije pristale da do 23. jula zadrže gornju granicu cene ruske nafte na nivou od 44,10 dolara, dok se nastavljaju pokušaji da se postigne širi dogovor o novom paketu sankcija.

Za usvajanje 21. paketa sankcija protiv Rusije, koji bi trebalo da obuhvati i produženje primene ograničenja cene ruske nafte, potrebna je jednoglasna podrška svih 27 država članica Evropske unije.