Međutim, jedna grupa putnika iz Srbije pokazala je da čak i višesatno čekanje može da se pretvori u trenutak za dobro raspoloženje.

Na graničnom prelazu Gostun–Dobrakovo, dok su automobili polako napredovali ka kontroli, nekoliko putnika odlučilo je da izađe iz vozila i vreme ispuni na nesvakidašnji način. Umesto negodovanja zbog gužve, zaigrali su tradicionalno srpsko kolo pored kolone, vodeći računa da ne ometaju saobraćaj niti rad graničnih službi.

Snimak ovog neobičnog prizora ubrzo je završio na društvenim mrežama, gde je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i komentara. Mnogi su istakli da ih je upravo ovakav prizor nasmejao i pokazao da se dobro raspoloženje može pronaći i u situacijama koje su obično izvor stresa.

„Da nas nema, trebalo bi nas izmisliti“, „Bravo, braćo i sestre, živeli i uvek igrali“, „Bolje da igraju nego da se nerviraju“, samo su neki od brojnih komentara podrške koji su se nizali ispod objavljenog videa.

Ipak, kao i kod većine viralnih snimaka, ni ovaj nije prošao bez podeljenih mišljenja. Dok su jedni ovaj potez ocenili kao simpatičan način da se razbije monotonija dugog čekanja, drugi smatraju da ovakvi prizori nisu primereni.

Među negativnim komentarima našli su se i oni koji su ovakvo ponašanje nazvali „seljacizmom“ i ocenili da se ista scena ponavlja gotovo svake godine tokom letnjih gužvi na granicama.

Bez obzira na različite reakcije, jedno je sigurno – snimak sa prelaza Gostun–Dobrakovo ponovo je pokazao koliko obični trenuci mogu postati viralni. Dok su jedni u koloni odbrojavali minute do prelaska granice, drugi su odlučili da ih ispune muzikom, igrom i osmehom, zbog čega se o njihovom potezu danas priča širom regiona.