Međutim, najveće reakcije nisu izazvale njene reči o Hrvatskoj, već komentari o Srbima i istoriji regiona.

Na početku snimka govorila je o Splitu i priznala da ju je iznenadila lokalna gastronomija. Kako kaže, očekivala je potpuno drugačiju nacionalnu kuhinju, ali je na jelovnicima najčešće viđala picu, pastu, rižoto, sladoled i ćevape.

Prema njenim rečima, turistički vodič objasnio joj je da je razlog snažan istorijski uticaj Rimskog carstva i Mletačke republike, zbog čega su italijanski specijaliteti duboko ukorenjeni u dalmatinskoj kuhinji. Posebno ju je oduševio jedan specijalitet – ćevapi, koje je opisala kao jedno od najboljih jela koje je probala tokom boravka u Hrvatskoj.

Ipak, ubrzo je sa gastronomije prešla na istoriju, a upravo tada usledile su izjave koje su izazvale buru na društvenim mrežama.

Govoreći o Prvom svetskom ratu i raspadu bivše Jugoslavije, Amanda je iznela svoje lično viđenje istorijskih događaja i odnosa među narodima na Balkanu. U jednom trenutku rekla je da, po njenom mišljenju, Srbi u tim sukobima imaju ulogu agresora, što je izazvalo veliki broj komentara i žestoke rasprave na internetu.

U nastavku videa govorila je o sastavu nekadašnje Jugoslavije, ratu devedesetih godina i Bosni i Hercegovini, navodeći da je upravo ta država zbog svoje etničke raznolikosti pretrpela najveće posledice sukoba.

Amanda je zatim iznela i tvrdnju da mnogi Hrvati sebe doživljavaju pre svega kao deo srednje Evrope, zbog čega im, kako smatra, ne prija kada ih nazivaju Balkancima.

Njen video ubrzo je postao tema brojnih rasprava na društvenim mrežama. Dok su pojedini korisnici podržali deo njenih zapažanja o kulturi i istoriji Hrvatske, mnogi su kritikovali način na koji je predstavila složene istorijske događaje i ocenili da su njeni zaključci previše pojednostavljeni i zasnovani na ličnom utisku.