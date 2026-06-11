Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da uskoro očekuje da bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su "dokumenti blizu konačnih oblika".

Obraćajući se novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, Tramp je rekao da se ceremonija može održati "negde u Evropi" i da će joj prisustvovati potpredsednik SAD Džej Di Vnes.

"Trebalo da se to dogodi prilično brzo", rekao je Tramp. Dodao je nedavno razgovarao sa liderima više zemalja, uključujući izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i lidere zemalja Persijskog zaliva.

Ranije danas, Tramp je saopštio da je otkazao je planirane raketne udare i bombardovanje Irana do kojih je trebalo da dođe večeras, nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. On je naveo da će pomorska blokada Irana ostati "u punoj snazi" sve dok "transakcija" ne bude izvršena.