Predsednik Republike Angole Žoa Manuel Gonsalveš Lorens boravi u zvaničnoj poseti Srbiji od 8. do 10. juna. Sa njime se danas susreo predsednik Srbije Aleksandar Vučić, opširnije o tome čitajte u POSEBNOJ VESTI.

Poseta predsednika Angole Srbiji ponovo je u fokus javnosti stavila pitanje odnosa ove afričke države prema Kosovu i Metohiji. Zvanični stav ove zemlje je da ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i da podržava teritorijalni integritet Srbije.

Angola se od proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine nalazi među državama koje nisu priznale Kosovo kao nezavisnu državu, a predstavnici Srbije više puta su isticali značaj takve podrške na međunarodnoj sceni.

Angola nije priznala Kosovo od 2008. godine

Od trenutka kada su privremene institucije u Prištini proglasile nezavisnost, Angola nije promenila svoj stav.

Tokom prethodnih godina zvaničnici Srbije više puta su zahvaljivali Angoli zbog podrške koju pruža kada je reč o očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.

Takav stav posebno je značajan u okviru Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija, gde zemlje koje ne priznaju Kosovo imaju važnu ulogu u diplomatskim procesima.

Srbija više puta zahvalila Angoli na podršci

Predstavnici Srbije i Angole u više navrata razgovarali su o pitanju Kosova i Metohije.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ranije je saopštilo da Angola pruža čvrstu i principijelnu podršku Srbiji po pitanju teritorijalnog integriteta, dok su tokom bilateralnih susreta isticane tradicionalno dobre veze dve države.

U diplomatskim kontaktima naglašavano je da Angola podržava rešavanje pitanja Kosova u skladu sa međunarodnim pravom i kroz institucije Ujedinjenih nacija.

Zašto je stav Angole važan?

Angola spada među uticajnije afričke države i jedna je od zemalja koja ima značajnu ulogu u međunarodnim forumima.

Zbog toga je njen stav važan za Srbiju, posebno u trenucima kada se vode diplomatske aktivnosti u vezi sa statusom Kosova i Metohije.

Podrška država koje nisu priznale Kosovo predstavlja jedan od ključnih elemenata spoljnopolitičke strategije Srbije, a Angola se godinama nalazi među najstabilnijim partnerima po tom pitanju.

Dugogodišnje prijateljstvo Srbije i Angole

Odnosi Srbije i Angole datiraju još iz vremena Pokreta nesvrstanih, kada su dve zemlje razvijale blisku političku saradnju.

Danas se ta saradnja nastavlja kroz političke, ekonomske i diplomatske kontakte, a pitanje Kosova i Metohije ostaje jedna od tema oko koje dve države imaju usaglašene stavove.