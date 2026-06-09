Kako je najavila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, prema programu posete, danas će u 9.30 časova biti upriličena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate ''Srbija''.

Nakon toga će, u 9.45 časova, uslediti tet-a-tet razgovor predsednika Republike Srbije i predsednika Republike Angole.

U 10.15 časova počeće plenarni sastanak delegacija Republike Srbije i Republike Angole, a za 11.00 časova planirana je razmena bilateralnih dokumenata.

Ceremonija uručenja ordenja uslediće u 11.05 časova, kada će Orden Republike Srbije na lenti biti uručen predsedniku Republike Angole, a Orden Agostino Neto predsedniku Republike Srbije.

U 11.15 časova uslediće izjave za medije dvojice predsednika.

Nakon toga, u 11.35 časova, počeće Okrugli sto pod nazivom ''Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava - 50 godina prijateljstva i saradnje'', najavila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, uz napomenu da je program podložan promenama.