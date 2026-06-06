Kako se može videti, u sali se ponosno viju srpske trobojke i nalazi se veliki broj građana, zajedno sa čelnicima Srpske liste.

Član Predsedništva i kandidat Srpske liste za poslanika Slavko Simić istakao je da Srbi na sutrašnje izbore treba da izađu u najvećem broju i pored svih pritisaka Aljbina Kurtija i svoj glas daju Srpskoj listi, kako bi preuzela sve pozicije koje pripadaju srpskom narodu u kosovskim institucijama.

Simić je za Prvu TV rekao da se i pre, ali posebno tokom kampanje, Poket Samoopedeljenje okrenuo ekstremnoj represiji nad srpskim narodom na svim nivoima.

On je podsetio da su u Gračanici uhapšeni lekari i prosvetari, da je potom u četvrtak uhapšen aktivista Srpske liste u Ugljaru, a juče u Severnoj Mitrovici privedeni gradonačelnik i predsednik Skupštine opštine samo zato što su sprovodili opštinske odluke.

„Pritisci su prisutni svakog dana na svim nivoima u sredinama sa srpskom većinom. Na osnovu toga se vidi Kurtijeva metodologija represije i zastrašivaja srpskog naroda kako bi se smanjila podrška Srpskoj listi i na taj način otvorio put njegovom poslušniku Nenadu Rašiću, koji želi i pokušava da otme jedan poslanički mandat, kako bi zajedno sa Kurtijem nastavio da šteti vitalnim interesima Srba“, rekao je Simić.

Prema njegovim rečima, Kurti „investira“ u Rašića zato što radi na podeli srpskog naroda i nema komunikaciju sa državnim vrhom i predsednikom Srbije.