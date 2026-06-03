Opština severnog dela Kosovske Mitrovice saopštila je da je današnje postavljanje tabli sa novim nazivima ulica u ovom gradu aktivnost koja nije bila najavljena niti koordinisana sa legalnim i legitimnim predstavnicima Opštine, kao i da je postavljanje tabli sa nazivima ulica u trenutku kada je predmet pred sudom, u suprotnosti sa zakonom.

Kako je navedeno taj potez prištinskih vlasti se sprovodi u cilju kampanje pokreta Samoopredeljenje i pokazatelj da, kako se ističe, centralne vlasti ne poštuju sopstvene zakone i preuzimaju nadležnosti lokalne samouprave, suprotno volji građana opštine.

"Podsećamo da je Skupština Opštine Severna Mitrovica donela odluku o stavljanju van snage Odluke o imenovanju ulica, sokaka i drugih javnih mesta na teritoriji opštine, 30.01.2026. godine. Takođe, povodom ovog pitanja pokrenut je odgovarajući pravni postupak, a državni advokat je predmet dostavio nadležnom sudu na dalje postupanje", piše u saopštenju.

Posebno su naglasili da nametanje volje privremenih institucija u pitanjima za koja ne postoji lokalni konsenzus i jasan legitimitet suprotno principima lokalne samouprave, demokratskog odlučivanja i poštovanja volje građana.