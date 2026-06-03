Nedugo potom na lice mesta stigli su pripadnici tzv. kosovske policije, od kojih je jedan uklonio platno, dok je Radojević pokušavao da ukaže na to da je odluka nezakonita.

"Danas smo imali još jedan propagandni akt Pokreta Samoupredeljenje, kao što i sami možete da vidite postavili su table nelegalno, nezakonito i protivpravno i protivno odluci Skupštine opštine Severna Mitrovica. Kao što je i široj javnosti poznato, Skupština opštine Severna Mitrovica 30. januara donela je odluku kojom je stavila van snage prethodni akt o preimenovanju ulica, zato što je donet u suprotnosti sa zakonom, jer nije bilo javne rasprave, zato što nije bilo multietničke komisije, nije učestvovao niti jedan Srbin u radu te komisije, tako da su te odluke bile apsolutno protivzakonite i nelegalne", istakao je.

Ministarstvo za lokalnu samopravu je, dodao je Radojević, dalo dopis u kojem stoji da ceo predmet ide na sud kao sporni.

"Postavljanje ovih tabli je u suprotnosti sa zakonom i u suprotnosti sa lokalnim institucijama. Moram da naglasim još jednom da Opština Severna Mitrovica nije bila obaveštena o ovome, nije bilo nikakve koordinacije, niti konsultacije. Niti je potpisan bilo kakav memorandum sa centralnim nivoom oko preimenovanja naziva ulica u opštini Severna Mitrovica”, dodao je Radojević.

Pozvao je centralni nivo, pre svega predstavnike međunarodne zajednice, da stanu iza poštovanja zakona i zakonitosti.

"Ako se neki predmet nalazi pred sporom i pred sudom, potrebno je da se sačeka odluka suda, pa onda da se donose odluke. Ovo danas je bio čist propagandni akt u kampanji Pokreta Samoopredeljenje, a protivno interesima građana Severne Mitrovice koji su na lokalnim izborima pokazali šta žele i šta misle o nelegalnim odlukama koje je prethodno rukovodstvo donosilo", rekao je Radojević.

Kako je istakao, Opština Severna Mitrovica poštuje zakone, dok centralni nivo to ne radi.

"Opština Severna Mitrovica će se obratiti nadležnim institucijama da zaštite zakonitost i ukoliko je predmet pred sudom i ukoliko je predmet spora da se ne preduzimaju koraci dok se to ne završi. Postoji skupštinska odluka koja je legalna, koja je legitimna i mi ćemo se pridržavati toga. Takođe, obavestićemo sve međunarodne partnere o ovome, takođe i sa njima ćemo podeliti ovu odluku kao što sam podelio i sa vama. Očekujemo da i međunarodna zajednica reaguje”, zaključio je.

Ministarka prostornog planiranja u tehničkom mandatu Fitore Pacoli izjavila je da je 88 ulica u Severnoj Mitrovici dobilo novo ime, a da su novi nazivi izabrani "u saradnji sa prethodnom administracijom u Severnoj Mitrovici."

Dana 25. avgusta 2025, tadašnja Skupština opštine Severna Mitrovica usvojila je odluku o preimenovanju 87 ulica, menjajući srpske nazive albanskim, a među ulicama koje su dobile novo ime su i neke od glavnih.

Posle oktobarskih lokalnih izbora i po stupanju na dužnost novoizabrane vlasti, Skupština opštine Severna Mitrovica je 30. januara ove godine donela odluka o poništavanju ranije usvojenih odluka o imenovanju ulica u Severnoj Mitrovici.