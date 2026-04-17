Objavljene su kompletne trase Beogradskog maratona koji će ove godine prvi put biti organizovan u dvodnevnom formatu u glavnom gradu Srbije. Ova promena znači da će manifestacija trajati tokom celog vikenda, odnosno 18. i 19. aprila, što će značajno uticati na saobraćaj i kretanje kroz grad.

Po prvi put u istoriji, Beogradski maraton održava se u izmenjenom konceptu, raspoređenom na dva dana, što automatski donosi povećane gužve i izmene u saobraćaju širom prestonice. Takmičenja su raspoređena tako da će trkači učestvovati tokom oba dana vikenda.

Program počinje u subotu u 9 časova kada стартује polumaraton u dužini od 21 kilometra. Istog dana, u večernjem terminu od 18 časova, na programu je i trka na 10 kilometara. Dan kasnije, u nedelju, održaće se glavna trka – maraton na 42,195 kilometara, koja startuje u 8 časova ujutru.

Ove godine očekuje se učešće oko 14.500 takmičara koji dolaze iz čak 79 država, što predstavlja rekordnu brojku. Sve trke započinju na Trgu Republike, a ovaj događaj predstavlja i uvod u Evropsko prvenstvo koje će naredne godine biti organizovano u Beogradu.

DETALJNE TRASE TRKA

SUBOTA

Polumaraton (09h – 21 km)

Start sa Trga Republike, potom se trasa kreće kroz sledeće ulice:

Makedonska, Svetogorska, Takovska, 27. Marta, Kralice Marije, Ruzveltova, Bulevar kralja Aleksandra, Beogradska, Nemanjina, Savski trg, Karađorđeva, Zemunski put, Bulevar Vudroa Vilsona, Bulevar Vojvode Mišića, Most na Adi, Bulevar Heroja sa Košara, Omladinskih brigada, Bulevar Zorana Đinđića, Bulevar Mihajla Pupina, Brankov most, Pop Lukina, Gavrila Principa, Kraljevića Marka, Karađorđeva, Bulevar vojvode Bojovića, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Cetinjska, Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića, Makedonska – cilj na Trgu Republike.

Trka na 10 km (18h)

Start takođe sa Trga Republike, a ruta obuhvata:

Makedonska, Svetogorska, Takovska, 27. Marta, Kralice Marije, Bulevar kralja Aleksandra, Beogradska, Nemanjina, Karađorđeva, Bulevar vojvode Bojovića, Cara Dušana, Žorža Klemesoa, Džordža Vašingtona, Cetinjska, Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića i Makedonska – cilj na Trgu Republike.

NEDELJA

Maraton (08h – 42.195 km)

Najduža i najzahtevnija trka startuje sa Trga Republike, a trasa ide kroz:

Makedonska, Svetogorska, Takovska, 27. Marta, Kralice Marije, Bulevar kralja Aleksandra, Beogradska, Nemanjina, Savski trg, Karađorđeva, Zemunski put, Bulevar Vudroa Vilsona, Bulevar Vojvode Mišića, Most na Adi, Bulevar Heroja sa Košara, Bulevar Crvene Armije, Đorđa Stanojevića, Omladinskih brigada, Bulevar Zorana Đinđića, Omladinskih brigada, Bulevar Mihajla Pupina, Ulica Ušće, Bulevar Nikole Tesle, Aleksinačkih Rudara, Bulevar Mihajla Pupina, Džona Kenedija, Bulevar Nikole Tesle, Karađorđeva, Glavna, Bežanijska, Vrtlarska, 22. Oktobra, Aleksandra Dubčeka, Bulevar Mihajla Pupina, Pariske komune, Narodnih heroja, Bulevar Milutina Milankovića, Omladinskih brigada, Bulevar Heroja sa Košara, Tošin bunar, Zemunska, Vojvođanska, Nehruova, Japanska, Gandijeva, Jurija Gagarina, Omladinskih brigada, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Milentija Popovića, Bulevar Mihajla Pupina, Brankov most, Pop Lukina, Gavrila Principa, Koče Popovića, Karađorđeva, Bulevar vojvode Bojovića, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića, Makedonska – cilj na Trgu Republike.