Srpska lista je u žalbi navela da postoje kandidati na listi Rašićeve stranke koji nisu članovi srpske zajednice - Alil Đerlek, koji je bošnjačke nacionalnosti i Lazar Radulović, koji se javno izjašnjava kao Crnogorac.

Vrhovni sud u Prištini je ocenio da je žalba neosnovana, tvrdeći da podnosilac žalbe nije pružio konkretne, verodostojne i ubedljive dokaze kojima bi potkrepio tvrdnje da kandidati koje je sertifikovala centralna izborna komisija ne pripadaju srpskoj zajednici.

Sud je ocenio da je odluka izbornog panela u skladu sa ustavom privremenih institucija i zakonom o opštim izborima.

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je 20. maja da je ta stranka podnela žalbu vrhovnom sudu u Prištini, nakon što je izborni panel za žalbe i predstavke odbio njenu žalbu na sertifikovanje kandidata sa liste stranke Nenada Rašića koji nisu pripadnici srpske zajednice, a kandidati su za mesta u skupštini u Prištini rezervisana za Srbe.

Simić je istakao da srpska mesta u institucijama moraju pripadati predstavnicima srpskog naroda.

Stranci Nenada Rašića Za slobodu pravdu i opstanak je na prethodnim izborima za skupštinu privremenih institucija pripao jedan mandat od 10 mandata zagarantovanih predstavnicima srpskog naroda, a podaci CIK-a u Prištini pokazuju da je ta partija značajan broj glasova osvojila u albanskim sredinama, gde Srba nema u biračkim spiskovima.