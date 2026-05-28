Simić je na mitingu u Žitkovcu, u opštini Zvečan, kojim je Srpska lista započela predizbornu kampanju, rekao da za 13 godina bavljenja politikom nikada nikoga nije prozivao imenom, ali sada mora da prozove politiku koja srpski narod vodi u nestajanje.

"To je politika Nenada Rašića koji je uperio prstom u časne Srbe u Gračanici i u Bratislavu i u Mirjanu i u Ljubišu i sve ostale koji su nevino uhapšeni i pritvoreni na 30 dana. To je politika koju je on obećavao vama, dobri moj narode, kada je govorio o bezbolnoj integraciji zdravstva i prosvete, koju mi u Srpskoj listi vidimo kao zagrljaj smrti i protiv čega se najdirektnije borimo", istakao je Simić.

Kako je dodao, to je politika koja smatra da u Kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica treba da radi 70 odsto manje radnika nego što ih je danas.

To je politika koja podrazumeva gašenje desetina naših odeljenja u školama, kazao je Simić i ukazao da se ne bore protiv Nenada Rašića, već protiv njegove poslušničke politike.

"Borimo se protiv njegove poslušničke politike koja vodi u nestajanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Srpska lista je na ovim izborima kandidovala 25 uglednih ljudi, Srba i Srpkinja koji su se ostvarili i na porodičnom i na profesionalnom planu. I to nije glas za Srpsku listu za neke kandidate. Braćo i sestre, to je glas za vas i vaše porodice i vaše decu", kazao je Simić.

