Skup je počeo oko 13.00 časova u Hali sportova u Žitkovcu, a među prvima se okupljenim građanima obratio potpredsednik Srpske liste i predsednik opštine Zvečan Dragiša Milović koji je poručio da ih ne može sprečiti ni to što im je isključena struja u hali jer, kako je istakao, Zvečan je uvek bio mesto otpora.

Milović je poručio i da im je cilj na ovim izborima da vrate ukradeni mandat koji je poklonjen Nenadu Rašiću i da osvoje svih 10 mandata. Cilj im je, kako je rekao Milović, da sačuvaju zdravstvene i obrazovne ustanove i da se kroz parlament izbore i zaštite građanska i ljudska prava srpskog naroda.

Podsećajući da su ovo četvrti izbori za godinu i po dana, Milović je istakao da to nije bila njihova volja.

"To je volja jednog čoveka u Prištini, koji hoće da bude svima nama ovde paša, koji je željan vlasti, moći, koji nas je nazivao teroristima, kriminalcima, fašističkom ruljom. On sanja KiM bez Srba ili sa što manje Srba koji će mu biti podanici kao što je Rašić", istakao je Milović.

Kako je dodao, sami Albanci kažu da taj čovek - Aljbin Kurti samo proizvodi krize i ništa drugo. Milović je ukazao da je za pet godina od kako je Kurti na vlasti u Prištini 300.000 građana Kosova napustilo te prostore, a Srbi na KiM imaju najteži perodio od 1999. godine.

"Cilj mu je da nam ionako težak život zagorča da nemamo perspektive, da sami odemo. Neće mu uspeti", istakao je Milović. Najbolji primer koji to pokazuje, kako je naveo Milović, je hapšenje Srba u Gračanici.

"Sedmoro ditrektora, uglednih lekara i profesora, osuđeni su na 30 dana pritvora samo zato što su kao direktori disciplinske mere preduzeli protiv svojih radnika", kazao je Milović i dodao da je ovaj miting ujedno i prilika da se njima pruži podrška.

Milović je rekao i da je ovo prilika da se obrate međunarodnoj zajednici sa zahtevom da zaštite srpski narod.

"Mi Srbi smo najugroženiji narod u Evropi", istakao je Milović.

Ko učestvuje na izborima

Na izborima koji će biti održani 7. juna učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Najveća srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, na glasačkom listiću je pod brojem 119. Predizborna kampanja trajaće do 7. juna u 6.59 časova, minut pred otvaranje biračkih mesta.

Prema podacima centralne izborne komisije u Prištini, pravo glasa na izborima ima 2.092.174 građana, a izbori će biti održani u 949 biračkih centara, sa ukupno 2.550 biračkih mesta od čega 911 centara sa 2.498 biračkih mesta za redovno glasanje i 38 centara, po jedan za svaku opštinu, sa 52 biračka mesta za uslovno glasanje.

Skupština privremenih institucija samouprave u Prištini ima 120 poslaničkih mesta. Vanredni izbori održavaju se jer skupština nije uspela da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila.

Predstojeći izbori za skupštinu privremenih institucija biće treći u poslednjih 16 meseci, pošto su u februaru 2025. godine održani redovni, a u decembru 2025. vanredni izbori jer posle izbora u februaru nije formirana vlada. Ako se računaju i lokalni izbori, ovo će biti peti izborni proces na KiM u poslednjih 16 meseci.

