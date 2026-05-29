Ukrajinska služba bezbednosti tvrdi da je izvela jedan od najtežih udara na rusku energetsku infrastrukturu od početka rata, gađajući strateške objekte duboko na teritoriji Rusije.

Prema navodima Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), specijalci elitnog Centra za specijalne operacije „Alfa“ izveli su napad na stratešku naftnu pumpnu stanicu u Jaroslavskoj oblasti, kao i na gasni terminal u luci Temrjuk u Krasnodarskom kraju.

Ukrajinski izvori tvrde da su nakon udara izbili ogromni požari i da je pogođena infrastruktura od ključnog značaja za ruski energetski sistem.

U saopštenju SBU navodi se da su se posle napada zapalila čak tri velika rezervoara sa sirovom naftom u rafineriji „Jaroslavlj-3“, koja je deo glavnog baltičkog cevovodnog sistema BTS-1.

Prema tvrdnjama ukrajinske strane, požar je zahvatio površinu veću od 5.000 kvadratnih metara, dok su se gusti oblaci dima navodno videli kilometrima daleko.

Istovremeno, meta napada bio je i gasni terminal luke Temrjuk na jugu Rusije.

Ukrajinska služba tvrdi da je nakon udara izbio veliki požar na teritoriji kompanije „Maktren-nafta“, koja posluje u okviru energetskog sektora povezanog sa izvozom ruskih energenata.

Kijev ističe da ovakve operacije imaju ogroman strateški značaj jer direktno pogađaju ruski izvoz nafte i gasa, koji predstavlja jedan od glavnih izvora prihoda za ruski budžet i finansiranje ratnih operacija.

– Smanjenje izvoznog kapaciteta Rusije ostaje jedan od ključnih ciljeva specijalnih operacija – navodi se u saopštenju ukrajinske službe.

Napadi na energetsku infrastrukturu poslednjih meseci postali su jedna od glavnih karakteristika sukoba, a obe strane sve češće koriste dronove i specijalne operacije za gađanje strateških ciljeva daleko iza linije fronta.

Ruske vlasti za sada nisu objavile detaljne informacije o razmerama štete niti su zvanično potvrdile ukrajinske tvrdnje o obimu pogođene infrastrukture.

(Ukrinform)