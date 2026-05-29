 

"Što se tiče moje izjave o tome da, po mom mišljenjusukob ide ka svom kraju - ja to nisam rekao tek takoveć polazeći od analize situacije na frontu", rekao je Putin na konferenciji za novinare na završetku zvanične posete Kazahstanuprenosi Sputnjik. 

On je kazao da nije moguće navesti konkretne rokove za okončanje sukoba u uslovima borbenih dejstavakao i da je ruska vojska u ofanzivi na svim delovima fronta u Ukrajini. 

Putin je naglasio da zapadni političari žele da se sukob sa Rusijom nastavinavodeći da izjave evropskih političara o pripremama za rat s Rusijom zbog navodno agresivnih planova Rusije predstavljaju besmislice. 

"To je laž, to je grubadrska laž. Kako je govorio Gebelsšto je laž neverovatnija to će pre u nju poverovati", rekao je Putin. 

Prema njegovim rečimaRusija nikada nije pretila i ne preti evropskim državamajer politika Rusije prema Zapadu nije agresivna. 

Rusija je, kako je rekaoi sada spremna za rešavanje ukrajinskog sukoba mirnim putemkao što je uvek i bila. 

"Evropa za sada ne predlaže nikoga kao posrednika u pregovorima s Rusijomako predložividećemo. Kada sam pomenuo Gerharda Šredera, mislio sam na to da se njemu može verovati", kazao je Putin. 

Putin je ocenio da su zapadne zemlje prevarile Rusiju tvrdeći da NATO neće načiniti ni korak u pravcu istoka. 

Govoreći o ukrajinskom napadu na školski internat u Starobeljsku, Putin je rekao da novinari treba da se stide što se o ovome u evropskim medijima ćuti. 

"Ni rečijednostavno ni jedne jedine reči o tragediji u Starobeljsku, o tome da su deca poginula, da su namerno ubili našu decu. Ni reči uopštekao da to ne postojiŠta je to? Jesu li to sredstva masovnog informisanja? Ne, to su sredstva masovnog zaluđivanja", rekao je Putin. 

Putin je kazao da je ruski udar na kijevski region bio odgovor za ukrajinski napad na Starobeljskkao i da se ukrajinski udari nastavljaju. 

Komentarišući pretnje iz baltičkih država da će ruske baze protivvazdušne odbrane u Kalinjingradskoj oblasti biti sravnjene sa zemljom, Putin je rekao da "Rusija raspolaže svim sredstvima da sravni sa zemlje sve koji pokušaju to da urade". 

Govoreći o mogućnosti da se dronovi za udare na Rusiju lansiraju iz Letonije, Putin je rekao da sva mesta sa kojih dolazi direktna vojna pretnja po Rusiju predstavljaju legitimne mete. 

"Sva mesta odakle dolazi pretnjadirektnanaglašavamdirektna vojna pretnja za Rusiju, predstavljaju legitimne ciljeve", istakao je Putin. 