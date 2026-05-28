- Srbe očekuje muka, kao i posle izbora. Zato gledamo kako da im pomognemo u ovakvim uslovima što nije mnogo. Rešenje nije u napuštanju ognjišta. Da li će Zapad nešto preduzeti ili Evropa, ne verujem. Da su hteli drugačiji odnos ne bi postavaljali one koje su postavili da im budu reporteri, ovakvi ili onakvi. Da su hteli naterali bi ih da formiraju ZSO i ništa od ovakvih problema ne bismo imali. Namerno su hteli tenzije i progon sprskog naroda, uživaju u tome. Da je obrnuto bombardovali bi nas odavno. I za manje jesu '99. godine. Ali kako da vam kažem, to je nešto što moramo da nosimo kao teret na leđima i čekamo povoljniji trenutak u međunarodnim odnosima kada će Briselski sporazum moći da bude ispunjen i da se poštuje povelja UN - rekao je Vučić.

Podsetimo, Službenici ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija, uz asistenciju pripadnika tzv. kosovske policije upali su danas i preuzeli objekat Železnice Srbije u Zvečanu odakle su skinuli natpis na ćirilici i postavili latinični natpis.

Latinični natpis glasi "Železnička infrastruktura Kosova" i ispisan je na srpskom i albanskom jeziku. Na objektu železnice okačena je i zastava takozvanog Kosova.

Istovremeno, upad i preuzimanje zgrade izvršen je i u Leposaviću. Više o tome u našem odvojenom tekstu.

