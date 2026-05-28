Ovi uređaji, koji su nekada stajali u dnevnim sobama i okupljali porodice, sada dostižu visoke cene na buvljacima i u oglasima.

Tokom zlatnog doba radija, porodice su se svakodnevno okupljale oko radio-aparata kako bi slušale vesti, muzičke emisije i sportske prenose. Posebno su bili cenjeni slovenački modeli „Iskra”, poznati po svojoj izdržljivosti i kvalitetnoj izradi.

Sa pojavom televizije i modernih digitalnih uređaja, ovi radio-aparati su postepeno pali u zaborav i završili u podrumima, tavanima i starim ostavama.

Danas je situacija potpuno drugačija. Sve veći trend retro uređenja enterijera i nostalgija za nekim ranijim vremenima doveli su do naglog rasta interesovanja za stare radio-aparate.

Zbog toga su „Iskrini” radio uređaji ponovo postali traženi na buvljacima, u antikvarnicama i na internet oglasima. Kolekcionari i ljubitelji starina rano ujutru obilaze pijace u potrazi za očuvanim primercima.

Cena starog radio-aparata zavisi od modela, godine proizvodnje i očuvanosti. Prema trenutnim tržišnim kretanjima, ispravni primerci iz 70-ih i 80-ih godina mogu dostići cenu i od nekoliko stotina evra.

Dodatnu vrednost imaju uređaji koji poseduju:

originalna dugmad

fabričku ambalažu

uputstva i dokumentaciju

minimalne tragove korišćenja

Stručnjaci za antikvitete upozoravaju da mnogi ljudi nisu svesni vrednosti predmeta koje godinama čuvaju u kućama.

Stari radio-aparati nisu jedini predmeti koji danas dostižu visoke cene. Na buvljacima se sve češće pronalaze i drugi vredni antikviteti, od starih slika do retro predmeta za domaćinstvo.

Priče o slučajnim „otkrićima” dodatno podstiču interesovanje, pa sve više ljudi pretražuje tavane i podrume u nadi da će pronaći skriveno blago među starim stvarima.