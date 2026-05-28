On je novinairma u Šangaju na pitanje kako komentariše izjavu predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa da se put Srbije u Evropsku uniju već završio jer ne može do Brisela da se dođe preko Pekinga i navode pojedinih opozicionih političara da on ide u Tivat samo da bi "iritirao domaćine", Vučić je rekao da je on slobodan čovek i da srpski narod sam bira svoj put. Dodao je da u Tivat neće ići preko Pekinga, već da će sam da odluči kako će da ode.

"Neću preko Pekinga, nego ću sam da odlučim kako ću. Možda ću u inat Đilasovim medijima da idem preko Trebinja, a možda i neću. Kako mi padne na pamet. Jer, vi znate, ja sam slobodan čovek i sam biram svoj put, kao što naš narod sam bira svoj put, niko mu ga drugi ne određuje. E tako će da bude i u Tivtu", rekao je Vučić.

Na pitanje kako komentariše presudu crnogorskog sudstva kojom je odbijen zahtev njegovog brata, Andreja Vučića, da mu podgoričke Vijesti, glavni i odgovorni urednik Mihailo Jovović, urednik crne hronike Danilo Mihajlović i novinarka Jelena Jovanović solidarno isplate 5.000 evra zbog povrede časti, ugleda i dostojanstva, predsednik je rekao da je to bilo očekivano.

"Ne znam šta mu je trebalo da ih tuži, on je čovek normalno mislio kad neko napiše da je ubijao, da se bavio dilovanjem droge, da će neko da uđe u meritum stvari", rekao je Vučić.

Predsednik je ukazao i da u ovom slučaju sudije nisu ušli u meritum stvari, kao i da se u presudi nigde ne kaže da njegov brat nije u pravu, već da on mora da trpi sve jer je "javna ličnost".

"On nije javna ličnost, ali nije ni važno", dodao je Vučić.

Takođe, on je istakao da će pojedini u Crnoj Gori morati jednom da se suoče sa nekim koji se ne plaši jednog od vođa Kavačkog klana Radoja Zvicera i njegovih, kako kaže, medijskih sluga.

"U Tivat ću da odem lepo da mi objasne svi ti mnogo hrabri ljudi koji se iživljavaju na mojoj porodici, zato što znaju da ne mogu da im odgovaram svaki dan po ceo dan jer imam mnogo važnija posla. Pa će jednom morati da se suoče sa nekim koji se ne plaši ni Zvicera ni njegovih medijskih i svih ostalih sluga, koji je u stanju da im odgovori na sve to. Tako da biće zanimljivo, biće zabavno u svakom slučaju, ako preživim", kazao je predsednik.

Takođe, predsednik Srbije je istakao da su "oni" koji štite, kako kaže, dva najveća klana u Evropi i u većem delu sveta još jednom pokazali svoju moć i ništa više od toga.

"Pogledajte njihove medije, pogledajte na šta to liči. Oni koji pričaju da se u Srbiji nešto meša, kažnjavaju televiziju, kažnjavaju vas zbog jedne emisije. Smeta im jedna emisija, a samo nisu rekli šta nije istina u svemu tome. Zbog jedne emisije vas progone. Svakoga dana po 500 tekstova najgorih laži, najgorih bljuvotina od Ivanovićevih Vijesti do svih drugih. Ne postoje bljuvotine koje nisu napravili", kazao je Vučić.

