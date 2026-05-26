Operateri za uklanjanje eksplozivnih sredstava (EOD) iz austrijskog i rumunskog kontingenta misije KFOR, pod vođstvom Zajedničke inženjerijske komande KFOR-a (HQ J-Eng), sproveli su bezbednosnu inspekciju miniranja u kamenolomu kod Kačanika.

Aktivnost je realizovana u bliskoj saradnji sa inspektorima za rudarske eksplozive iz Nezavisne komisije za rudnike i minerale (ICMM).

Kako je saopšteno, ova redovna aktivnost pokazuje kontinuiranu posvećenost KFOR-a saradnji sa lokalnim institucijama, jačanju partnerstava i doprinosu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji.

KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat, zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN iz 1999. godine, kako bi doprineo bezbednom i sigurnom okruženju i slobodi kretanja za sve zajednice na KiM, u svakom trenutku i nepristrasno.

Misija KFOR deluje u bliskoj koordinaciji sa Kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), u okviru njihovih nadležnosti kao bezbednosnih aktera.



