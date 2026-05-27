Portparol EU rekao je za Radio Slobodna Evropa da Misija Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (Euleks) prati slučaj na terenu.

„Očekujemo da vlasti Kosova poštuju i obezbede sprovođenje zakonske procedure tokom čitavog postupka, u skladu sa zakonima Kosova i međunarodnim standardima. To takođe znači da svaka odluka o pritvoru mora biti neophodna i proporcionalna”, navodi se u odgovoru EU.

Osnovni sud u Prištini odredio je 21. maja pritvor do 30 dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica.

Skupovi podrške uhapšenim direktorima ispred obrazovnih i zdravstvenih institucija održavaju se od srede 20. maja, i kako je najavljeno, trajaće dok se uhapšeni direktori ne puste na slobodu.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da Aljbin Kurti hapšenjem sedmoro direktora srpskih institucija na Kosovu pokušava da završi ono što nije uspeo 15. marta, uz pomoć „sluge Nenada Rašića“, te istakao da je upravo zato od presudnog značaja da srpski narod na predstojećim izborima podrži Srpsku listu, kao jedinog legitimnog političkog predstavnika Srba.

Iz Srpske liste saopštili su da je odluka vlasti u Prištini o određivanju pritvora do 30 dana sedmorici Srba sa Kosova politički motivisana i usmerena protiv, kako navode, časnih ljudi koji su život posvetili zdravstvu, obrazovanju i služenju srpskom narodu.

Na predlog odbornika Srpske liste, Skupština opštine Gračanica usvojila je Deklaraciju kojom se od nadležnih institucija traži da se uhapšenim odbornicima i direktorima obrazovnih i zdravstvenih institucija omogući da se brane sa slobode, uz poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja.