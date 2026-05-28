“Te večeri minule godine u Nišu su napadnute majke, bake, sestre i supruge i to je ono što mene najviše boli. Zbog toga želim da poručim mladim ljudima da se bilo kakav politički stav ne izražava napadom na ulici, već u vreme održavanja izbora. Mladi čovek koji se nalazi u sudnici nije kriv i opraštam mu. Opraštam mu, jer smatram da je bio instrument u tuđim rukama. Pre svega mi je žao što se u sudnici nalazi mlad čovek čija je energija pogrešno usmerena. Umesto da se na toj klupi nalaze podstrekači i inspriratori, nalazi se on. Ne želim da upropastim jedan mlad život jer mladi životi zaslužuju drugu šansu. Zbog toga još jednom nudim svima dijalog i ruku pomirenja”, kazao je gradonačelnik Pavlović koji je podvukao da ga nijedan verbalni kao ni fizički napad neće zastrašiti.

“Nastaviću da radim bez straha za sve ljude u ovom gradu uključujući i one koji misle drugačije od mene. Moja borba za bolje uslove za mladost Niša će biti još jača.”

“Biću nepokolebljiv u nameri da mladima pomognem da pronađu pravi put. To nije put napada na one koji misle drugačije već put dijaloga”, rekao je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović koji je još jednom podsetio da se očekuje završetak izgradnje drugog krila Naučno-tehnološkog parka, kako bi se zaposlilo još više mladih.

Pavlović ističe i da je nedavno stigla građevinska dozvola za novo niško porodilište ali i da se završava peti paviljon studenstkog doma gde će studenti u najmodernijim uslovima moći da borave i stiču nova znanja. Sve je veći broj kulturnih i velikih sportskih događaja koji se održavaju u Nišu.

“Želimo da mladim ljudima pružimo najbolje uslove za život. Nismo zaboravili ni roditelje osnovaca koji će i ove godine u letnjim mesecima dobiti po 20.000 dinara kao pomoć pred početak nove školske godine. Razumem da kod određenog dela sugrađana, posebno među mladima, postoji bunt. To je prirodno. Ali taj bunt moramo zajedno da usmerimo na napredak i stvaralaštvo, a ne na nasilje. Siguran sam da će doći trenutak kada ćemo hladnih glava sestii za sto i razgovarati. To je jedini put ka ozdravljenju našeg društva.”

”Ja ne mogu da kažem sudu i tužilaštvu šta da rade jer oni to rade po službenoj dužnosti. Ono što mogu je da se ne pridružim gonjenju ovog mladog čoveka. Moramo da oprostimo greške jedni drugima i da u narednom periodu sednemo i razgovaramo”, rekao je na kraju gradonačelnik Pavlović koji je još jednom pozvao na dijalog i sučeljavanje stavova, kako se nikada više ne bi dogodile sve one nemile scene na ulicama Niša.

