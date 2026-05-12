Za Deklaraciju glasali su odbornici DNP-a, Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić.

Odbornici DPS-a nisu prisustvovali sednici, a pre glasanja salu su napustili odbornici Demokrata Aleksandra Petričević i Luka Krstović.

Predlagač odluke Nebojša Nikčević kazao je da je Inicijativu potpisalo 18 odbornika, istakavši da SO Zeta konstatuje da su sve dosadašnje Vlade ignorisale većinski stav građana Crne Gore i da su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.

Nikčević je naveo da Skupština opštine Zeta donosi Deklaraciju kao podršku narodu na Kosovu i Metohiji.

Odbornik DNP-a Vesko Rašović kazao je ova deklaracija nije uperena protiv nijednog naroda. On ističe da nije greh tražiti da se sporovi rešavaju mirnim putem, te da je to svrha ove deklaracije.

Ranko Popović (DNP) kaže da su svesni da lokalna Skupština nema mogućnost da menja nacionalni status.

"Neko će reći da ovo nije naša nadležnost, ali jeste naša obaveza. Istorija ne pamti one koji su ćutali, već one koji su imali stav. Odluka će ostati zabeležena u istoriji da je ova Zeta donela ovu deklaraciju", kazao je Popović.

Odbornik Demokrata Luka Krstović podsetio je da je pre tri godine pokrenuto pitanje o nepriznavanju nezavisnosti tzv. Kosova.

"Tada smo bili u jeku izborne kampanje, i to je bilo političko pitanje. Pre tri godine svi odbornici su šest puta izbegavali da dođu na sednicu koju sam zakazivao. Nažalost, nisu se pojavili kolege iz vladajuće većine, i pokazali su šta za njih znači Kosovo. Znate ko je osim nas dolazio na sednicu – odbrnica DPS-a, a vlast nije. Bilo je čudno, ali znao sam šta se valja iza svega toga...", rekao je Krstović.

Nezavisni odbornik Nikola Rajović rekao je da će možda neka partija reći da ovo nije potrebno, ali da njemu i 90 procenata Zećana i većini Crne Gore jeste.

Rajović kaže da Demokrate pričaju teatralno, ali da moraju posle da polažu račune za sve što su rekli.

Predsednik Opštine Mihailo Asanović rekao je da nova vlast treba da sledi ovo što oni rade, odnosno da isprave sve nedemokratske odluke, ne samo na lokalnom već i na državnom nivou. On je istakao da ovakvu deklaraciju treba da urade i drugi gradovi.