Parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji, zakazani za 7. jun, odvijaju se u atmosferi pojačanih političkih tenzija i izražene neizvesnosti. Za razliku od prethodnih izbornih ciklusa, kada je Pokret Samoopredeljenje Aljbina Kurtija beležio kontinuirani rast podrške, ovog puta političku scenu obeležava raskid saveza između Aljbina Kurtija i dosadašnje predsednice Vjose Osmani.

Politikolog Ognjen Gogić ocenjuje da taj raskol može imati ozbiljne posledice po Kurtijev politički rejting.

"Aljbin Kurti i Vjosa Osmani bili su dvojac koji je vodio tzv. Kosovo gotovo šest godina. Delovalo je da njihov savez neće biti raskinut iz interesa, pre svega zato što je Osmani podržavala Kurtijevu vladu, dok se očekivalo da će on podržati njen reizbor za predsednicu tzv. Kosova. To se nije dogodilo i taj raskol ne može da prođe bez posledica po Kurtijev rejting”, rekao je Gogić.

Prema njegovim rečima, Kurti je na vanrednim izborima krajem decembra ostvario rekordan rezultat zahvaljujući podršci dijaspore, koja je u velikom broju tada boravila na Kosovu i Metohiji tokom praznika.

"Njegovom rezultatu tada je značajno doprinela dijaspora. Videlo se to i na terenu – od aerodroma do Prištine. Međutim, sada su se okolnosti promenile. Izbori se održavaju početkom juna, kada dijaspora nije prisutna u tom obimu, a dodatni problem za Kurtija predstavlja raskol sa Vjosom Osmani”, naveo je Gogić.

Smatra da će Kurti teško ponoviti rezultat iz decembra i da će deo glasova otići opoziciji, pre svega Demokratskom savezu Kosova, koji sada predvodi Vjosa Osmani.

Lokalno stanovništvo umorno od izbora

Govoreći o očekivanoj izlaznosti, Gogić ističe da među biračima postoji zamor zbog čestih izbornih ciklusa.

"Birači su umorni od politike i neuspešnih izbornih procesa koji ne donose stabilan ishod. Očekuje se manja izlaznost nego u decembru, a to može dovesti do preraspodele glasova u korist opozicije”, ocenio je Gogić.

Ipak, smatra da ni eventualna pobeda opozicije ne garantuje političku stabilnost.

"Mislim da će opozicija matematički imati dovoljno mandata za formiranje većine, ali ostaje pitanje izbora predsednika tzv. Kosova, za šta je potrebna dvotrećinska većina. Bez dogovora između Kurtija i opozicije nema stabilnog rešenja”, rekao je Gogić.

Novi izbori na jesen?

Zbog toga, kako navodi, nije isključen scenario novih izbora već na jesen.

"Matematika je neumoljiva. Vrlo je moguće da će ponovo doći do institucionalnog zastoja i da ćemo već na jesen imati nove izbore”, istakao je.

Dodatni faktor političke neizvesnosti predstavlja i očekivana presuda Hašimu Tačiju pred Specijalizovanim većima u Hagu.

"Tema OVK već sada podiže političke tenzije na Kosovu. Ukoliko se Tači tokom leta vrati, to bi moglo da utiče na rejting Demokratske partije Kosova”, ocenio je Gogić.

On očekuje i zaoštravanje retorike tokom kampanje, posebno između Kurtija i Osmani.

"Osmani pokušava da se predstavi kao političar koji može da obnovi odnose Prištine sa SAD i Evropskom unijom, dok Kurtija optužuje za narušavanje odnosa sa Vašingtonom”, naveo je Gogić.

Položaj srpskog stanovništva

Kada je reč o položaju Srba, upozorava da bi predizborna kampanja mogla doneti dodatne pritiske na srpsku zajednicu.

"Srpska lista i srpska zajednica često služe kao svojevrsni politički ‘žrtveni jarac’, kako bi se pažnja skrenula sa unutrašnjih problema među albanskim političkim akterima”, rekao je Gogić.

On očekuje da će se ponoviti scenario iz prethodnih izbornih ciklusa, kada će Centralna izborna komisija pokušati da ospori učešće Srpske liste na izborima.

"Verovatno ćemo ponovo gledati politički teatar u kojem će Srpskoj listi najpre biti osporeno pravo učešća, da bi joj potom drugostepene institucije to pravo ipak potvrdile”, ocenio je.

Gogić upozorava i na moguće intenziviranje institucionalnih i pravosudnih pritisaka na Srbe tokom kampanje.

"Samoopredeljenje procese za ratne zločine koristi kao jedan od svojih predizbornih aduta. Istovremeno, otvoreno je i pitanje statusa srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija na Kosovu i Metohiji”, rekao je on.

Briga zbog primene zakona o strancija

Posebnu zabrinutost među Srbima, kako navodi, izaziva primena zakona o strancima i pitanje tzv. kosovskih dokumenata za građane koji koriste dokumenta Republike Srbije.

"Rok za regulisanje statusa ističe 15. juna, ali u praksi mnogi i dalje ne mogu da ostvare pravo na tzv. kosovska dokumenta. Ljudi strahuju šta će se dogoditi nakon isteka tog roka”, upozorio je Gogić.

Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, ocenjuje da je proces praktično u zastoju.

"Ne postoje uslovi za dijalog na visokom nivou, ali to ne znači da obaveze iz ranijih sporazuma prestaju da važe. Problem je što suštinska politička volja za njihovo sprovođenje ne postoji”, zaključio je Gogić.