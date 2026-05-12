Pred večerašnje prvo polufinalno veče Evrovizije 2026 otkriveni su šokantni detalji o predstavnici FInske, Lindi Lampenius.

Poznata i kao Linda Brava, zajedno sa pevačem Pitom Parkonenom večeras će predstavljati Finsku pesmom "Liekinheitin", a jedan detalj o njoj je šokirao sve.

S obzirom da važe za glavne favorite, barem kada je reč o evrovizijskim kladionicama, velika pažnja usmerena je na njih, a mnoge će zaintrigirati detalji iz života pomenute violinistkinje.

Društvene mreže preplavila je informacija da je pomenuta Finkinja nastupala za NATO trupe na Kosovu i Metohiji.

Prema dostupnim informacijama koje mogu da se pronađu na Vikipediji, taj nastup bio je deo njene međunarodne karijere i brojnih angažmana.

Linda je nastupala za američke pomorske snage u Evropi i Africi (NATO Band), zbog čega je izgubila simpatije našeg naroda.

Ima i druge pogodnosti

Inače, Finsku već prate brojni skandali. Ovaj dvojac optužen je nakon prvih proba od strane publike da je privilegovan u odnosu na druge izvođače.

Naime, njima je dozvoljeno muziciranje uživo, odnosno izvođenja delova solo violine u mikrofon.

S druge strane, švajcarskoj predstavnici Veroniki Fusaro onemogućeno je da uživo izvede solo deonice na gitari.

Predstavnica Švajcarske u jednom intervjuu potvrdila je da nije dobila dozvolu da svira instrument uživo tokom nastupa.

- Bila sam iznenađena takvom odlukom, ali drago mi je zbog nje - rekla je predstavnica Švajcarske Veronika Fusaro.

