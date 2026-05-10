Tokom procene ocenjene su fizička spremnost i veštine borbe u zatvorenom prostoru (CQC), kako bi bili identifikovani kandidati za naprednu obuku za visokorizične policijske zadatke i unapređena ukupna spremnost jedinice.

Obuka, fokusirana na scenarije hitnog reagovanja, pomaže pripadnicima KFOR-a da održe visok nivo situacione svesti i operativne spremnosti, čime se dodatno potvrđuje kontinuirana posvećenost KFOR-a obezbeđivanju sigurnog i bezbednog okruženja za sve ljude koji žive na KiM.

KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat, zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, sa ciljem doprinosa sigurnom i bezbednom okruženju i slobodi kretanja za sve ljude na Kosovu i Metohiji, u svakom trenutku i nepristrasno. KFOR blisko sarađuje sa kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), u skladu sa njihovim ulogama bezbednosnih odgovornih struktura.









Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović poručio je u razgovoru sa komandantom Kfora da Srbija tu misiju vidi kao jedinu legitimnu oružanu formaciju na Kosovu i Metohiji.

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović istakao je u razgovoru sa komandantom Kfora general-majorom Ozkanom Ulutašom da Srbija prepoznaje Kfor kao jedinu legitimnu oružanu formaciju na Kosovu, dužnu da obezbedi sigurno okruženje i zaštiti srpsko stanovništvo kao najugroženiji deo populacije, ukazujući da se jednostrani potezi institucija u Prištini negativno odražavaju na bezbednost u regionu.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane Srbije, na redovnom sastanku, koji je deo širih aktivnosti na očuvanju bezbednosti na Kosovu i stabilnosti u regionu, bilo je reči o bezbednosnoj situaciji na terenu i aktivnostima koje preduzimaju Vojska Srbije i Kfor.

„Uz ocenu da je situacija u pokrajini osetljiva i krhka, istaknuto je da Međunarodne bezbednosne snage moraju sačuvati budnost i spremnost za brzo reagovanje, kao i da je za praćenje stanja na terenu i sprečavanje nastanka i eskalacije krize izuzetno važno nastaviti redovnu i otvorenu komunikaciju na svim nivoima“, ističe se u saopštenju.

Rumunija je jedna od pet članica EU koja ne priznaje Kosovo, a iz Ministarstva spoljnih poslova te zemlje za Kosovo onlajn je rečeno da se stav Rumunije o priznanju Kosova nije promenio.

Oni su to saopštili odgovarajući na molbu našeg portala da prokomentarišu izjavu komesarke za proširenje EU Marte Kos o „ohrabrujućim znacima“ kada su u pitanju pet članica EU koje nisu priznale Kosovo.

Kako je MSP Rumunije takođe naveo, oni nisu u poziciji da komentarišu izjave članova Evropske komisije ili drugih zvaničnika EU.

„Možemo vas informisati da se stav Rumunije koji se tiče priznavanja Kosova nije promenio“, stoji u odgovoru MSP Rumunije.