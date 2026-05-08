Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović istakao je u razgovoru sa komandantom Kfora general-majorom Ozkanom Ulutašom da Srbija prepoznaje Kfor kao jedinu legitimnu oružanu formaciju na Kosovu, dužnu da obezbedi sigurno okruženje i zaštiti srpsko stanovništvo kao najugroženiji deo populacije, ukazujući da se jednostrani potezi institucija u Prištini negativno odražavaju na bezbednost u regionu.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane Srbije, na redovnom sastanku, koji je deo širih aktivnosti na očuvanju bezbednosti na Kosovu i stabilnosti u regionu, bilo je reči o bezbednosnoj situaciji na terenu i aktivnostima koje preduzimaju Vojska Srbije i Kfor.

„Uz ocenu da je situacija u pokrajini osetljiva i krhka, istaknuto je da Međunarodne bezbednosne snage moraju sačuvati budnost i spremnost za brzo reagovanje, kao i da je za praćenje stanja na terenu i sprečavanje nastanka i eskalacije krize izuzetno važno nastaviti redovnu i otvorenu komunikaciju na svim nivoima“, ističe se u saopštenju.





General Mojsilović je ukazao da se jednostrani potezi institucija u Prištini, uključujući nastojanja za pristupanje vojnim savezima i transformaciju Kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku, negativno odražavaju na bezbednost u regionu.

Naglasio je da Srbija prepoznaje Kfor kao jedinu legitimnu oružanu formaciju na Kosovu, dužnu da obezbedi sigurno okruženje za sve i zaštiti srpsko stanovništvo, kao najugroženiji deo populacije.



Komandant Kfora otkrio kakva je stiuacija na KiM

Komandant KFOR-a, general-major Ozkan Ulutaš, obratio se javnosti početkom meseca, nakon sastanaka u sedištu NATO-a u Briselu, gde je sa saveznicima i partnerima razgovarao o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Zapadnom Balkanu, kao i o ulozi i prioritetima misije KFOR u narednom periodu.





Komandant KFOR-a, general-major Ozkan Ulutaš, izjavio je nakon sastanaka u sedištu NATO-a u Briselu da je posvećenost saveznika i partnera trajnoj bezbednosti na Kosovu nepokolebljiva. Istakao je da KFOR, u skladu sa mandatom Ujedinjenih nacija iz Rezolucije 1244, nastavlja da deluje nepristrasno i u koordinaciji sa EULEX-om i Kosovskom policijom, kako bi obezbedio sigurno okruženje i slobodu kretanja za sve zajednice. Iako je bezbednosna situacija od kraja 2025. godine uglavnom mirna, upozorio je da ostaje krhka, posebno na severu, uz mogućnost novih tenzija.

Ulutaš je naglasio da KFOR i dalje predstavlja ključni stub stabilnosti na Kosovu i u regionu Zapadnog Balkana, uz podršku više od 4.600 vojnika iz 31 države. Dodao je da redovna komunikacija sa međunarodnim partnerima, bezbednosnim strukturama na Kosovu i Vojskom Srbije doprinosi većoj transparentnosti i boljem razumevanju situacije na terenu, što je od presudnog značaja za očuvanje stabilnosti.

Govoreći o budućnosti, komandant KFOR-a poručio je da je hitno potrebno trajno političko rešenje, naglašavajući da stabilnost zavisi od opredeljenja svih strana za dijalog umesto nasilja. KFOR će, kako je naveo, nastaviti da svojim prisustvom stvara uslove za napredak dijaloga između Beograda i Prištine, uz snažnu podršku NATO-a procesu normalizacije odnosa pod okriljem Evropske unije.