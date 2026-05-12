Odbornici opštine Zeta usvojili su danas Deklaraciju kojom se poništava priznanje lažne države Kosovo.

Odmah nakon sednice oglasio se i Milan Knežević.

"Zeta je poništila odluku o priznanju tzv. Kosova. Ulazak u istoriju počinje malim korakom, a završava maršom večnosti. Ni korak nazad," naveo je Knežević na Instagramu.

Kako Alo! saznaje, odbornici Demokratske Crne Gore Alekse Bečića napustili su zasedanje i nisu glasali da se otpizna lažna država!

Istog onog Bečića koji se gurao da drži govor na sahrani mitropolita Amfilohija. Sramota!