Kancelarija ukazujue da je ovo druga srpska kuća koja je obijena i opljačkana u Kosovu Polju za nekoliko dana.

Trajković je domaćin koji se bavi stočarstvom i vredno zarađuje svoj novac, a da mu se kuća našla na meti provalnika primetio je kada se vratio sa svadbe i zatekao lom, razbacane i polomljene stvari, navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.

"Ovo je već druga srpska kuća koja je obijena i opljačkana u Kosovu Polju za svega nekoliko dana, jer se prethodno na meti lopova našla i kuća Jordana i Slobodanke Ristić u samom gradu", napominje Kancelarija za KiM.

Kako se ističe, iako su oba incidenta prijavljena takozvanoj kosovskoj policiji, počinioci nisu pronađeni, kao ni u brojnim drugim slučajevima u kojima su meta Srbi i njihova imovina.

"Ovi primeri pokazuju u kakvim teškim uslovima živi srpski narod na Kosovu i Metohiji, koji je učestalo na meti bezbednosnih incidenata, a da se napadi na njih ne rasvetljavaju niti dobijaju adekvatan epilog", zaključuje se u saopštenju.



BONUS VIDEO