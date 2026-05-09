Istraživačica Grupe za pravne i političke studije (GLPS) Arbreša Ljodža izjavila je u podkastu Radija Slobodna Evropa da je nivo blagostanja u takozvanom Kosovu znatno niži nego u zemljama Evropske unije, prenosi "Kosovo online".

"(Takozvano) Kosovo ima samo 20 do 30 odsto nivoa blagostanja u poređenju sa zemljama EU", rekla je Ljodža.

Dodala je da, uprkos percepciji o sličnim troškovima života, razlika u prihodima i uslugama ostaje velika.

"Plate i životni standard na Kosovu mnogo su niži u poređenju sa zemljama Evropske unije", istakla je.

Ljodža navodi Bugarsku kao najsiromašniju zemlju u Evropskoj uniji, ali - prema njenim rečima - čak i u poređenju sa njom, lažna država Kosovo ima tek oko polovinu životnog standarda.

Ističe da "sprovođenje zakona stagnira, a istovremeno i nadzor sprovođenja“, dodajući da institucionalni fokus često ostaje na odobravanju, a ne na konkretnim rezultatima.

