Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK), pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su u Travniku uhapsili tužioca Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona Mehu Bradića.

Kako je potvrđeno iz POSKOK-a, akcija se sprovodi u okviru istrage o korupciji, a Bradić je osumnjičen za krivično delo primanje mita.

"Navedeno lice je uhapšeno zbog postojanja osnovane sumnje za primanje mita i drugih oblika koristi, što je dokumentovano u proteklom periodu, te je danas tokom primopredaje uhapšeno. Vrše se pretresi lica i prostorija, kako službenih tako i privatnih", saopštili su iz POSKOK-a.

Pripadnici SIPA vrše pretres kancelarije osumnjičenog tužioca u prostorijama Kantonalnog tužilaštva SBK, a aktivnosti se realizuju po nalogu POSKOK-a i u prisustvu federalne tužiteljke.

Pripadnici SIPA uhapsili su Bradića dok je uzimao obeležene novčanice.

BONUS VIDEO: