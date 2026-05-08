Još jednom se pokazalo da blokaderi iz dana u dan menjaju sopstvene priče, pa ono što su juče tvrdili sa potpunom sigurnošću danas sami demantuju novim izjavama, ostavljajući ozbiljna pitanja o verodostojnosti njihovih optužbi.

Nova konfuzija nastala je nakon događaja u Kuli, gde su predstavnici opozicionih i blokaderskih grupa u razmaku od svega jednog dana izneli potpuno kontradiktorne tvrdnje o glasanju tokom konstitutivne sednice Skupštine opštine.

Juče nisu znali ko je „izdajnik“

Blokaderka iz organizacije Glas mladih u Kuli juče je za N1 tvrdila da će odbornici koalicije okupljene oko SNS-a navodno ići na poligraf kako bi se utvrdilo ko je „izdao“ njihovu listu i nije glasao za kandidata tokom izbora predsednika Skupštine.

Drugim rečima, prema toj verziji događaja, niko navodno nije znao koji odbornik je glasao drugačije.

Danas već znaju cenu „izdaje“

Samo dan kasnije usledio je potpuni preokret.

Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević izjavio je da je jedan odbornik SNS-a navodno dobio čak 30.000 evra kako bi glasao za izbor Velibora Milojičića za predsednika Opštine Kula.

I upravo tu se otvorilo pitanje koje sada mnogi postavljaju: kako je moguće da neko tvrdi da je odbornik navodno primio mito, ako su samo dan ranije govorili da ne znaju ko je taj odbornik i da tek treba da ga otkriju poligrafskim ispitivanjem?

Nova drama bez dokaza?

Kritičari opozicije tvrde da je ovo još jedan primer ozbiljnih optužbi iznetih bez konkretnih dokaza i bez osnovne logike u izjavama.

– Juče poligraf i potraga za „izdajnikom“, danas već znaju motiv, cenu i celu priču. Ovakve kontradikcije više nikoga ne mogu da iznenade – komentarišu sagovornici bliski lokalnoj politici u Kuli.

Sve je dodatno podiglo tenzije u političkoj atmosferi, dok građani sve češće postavljaju pitanje koliko su ovakve tvrdnje zasnovane na činjenicama, a koliko na svakodnevnom političkom sukobu i pokušaju izazivanja nove drame.