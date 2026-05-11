Predsednik Srpske liste doktor Zlatan Elek rekao je da očekuje da na izborima 7. juna na KiM srpski narod bude politički mudar i odgovoran. Ovo je više od običnih izbora, Srpska lista će na ovim izborima biti još snažnija, rekao je Elek.

Na Kosovu i Metohiji 7. juna će se ponovo glasati. Biće to peti izbori u 16 meseci, a treći put pokušaj formiranja skupštinske većine u Prištini.

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek podsetio je da je Srpska lista na prethodnim izborima osvojila većinu glasova u svih deset srpskih opština, što, kako je naveo, pokazuje podršku srpskog naroda toj političkoj opciji.

- Očekujem da će Srpska lista na ovim izborima koji dolaze sedmog juna biti još snažnija, jer samo tako možemo da zaštitimo interese srpskog naroda ovde na teritoriji Kosova i Metohijnje - rekao je Elek za RTS.

Govoreći o predstojećem izbornom procesu, poručio je da je ključ u jedinstvu srpskog naroda i pozvao građane da izađu na izbore u što većem broju.

- Bitno je da 7. juna izađemo u što većem broju na birališta, da ne rasipamo naše glasove i da ne dajemo podršku Kurtijevim satelitima - istakao je Elek.

Naveo je da su Srbi na Kosovu i Metohiji umorni od čestih izbornih procesa, ali i od, kako je rekao, pritisaka i hapšenja bez osnova.

- Mi ovde odlično razumemo umor i zabrinutost naših građana, jer iza nas je više izbornih procesa i ne samo izbornih procesa, nego teških meseci i godina gde se vrši ogroman pritisak na srpski narod - naveo je predsednik Srpske liste.

"Pojedini centri moći žele da oslabe Srpsku listu"

Dodao je da će Predsedništvo Srpske liste tokom dana održati sastanak na kojem će biti određeni kandidati za izbore 7. juna 2026. godine.

Osvrćući se na izborne uslove, Elek je ocenio da je Srpska lista ponovo uskraćena za predstavnike u pojedinim opštinskim izbornim komisijama i upozorio na, kako je naveo, institucionalnu diskriminaciju.

- To je dokaz da pojedini centri moći u Prištini žele da oslabe Srpsku listu i srpski narod - kazao je Elek.

Položaj srpskog naroda na KiM

Govoreći o položaju Srba na Kosovu i Metohiji, istakao je da narod živi u teškim uslovima i pod stalnim pritiscima, ali da je zadatak Srpske liste da bude uz svoj narod i pruži institucionalnu i pravnu podršku.

- Recept za ostanak i ključ opstanka jeste da budemo složni, da budemo jedinstveni, da imamo snažnu podršku države Srbije i da očuvamo naše institucije zdravstva, prosvete - rekao je Elek.

On je ocenio da je podrška države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića od presudnog značaja za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji i ukazao na značaj novih investicija u infrastrukturu, zdravstvo i obrazovanje.

- Svaki novi infrastrukturni projekat, novo radno mesto je pre svega veliki podstrek za opstanak i ostanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji - poručio je Elek.

(RTS)