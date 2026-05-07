Predsednica Odbora za Kosovo i Metohiju Danijela Nikolić izjavila je danas da novi vanredni izbori za skupštinu privremenih prištinskih institucija zakazani za 7. jun pokazuju nesposobnost Prištine da nešto uradi sama, bez međunarodne zajednice, kao i u kolikom su kolapsu privremene institucije. Nikolićeva je istakla da će se premijer privremenih institucija u tehničkom mandatu Aljbin Kurti u predizbornoj kampanji fokusirati na antisrpsku politiku, kao i do sada. "Oni su prvi put imali šansu u novijoj političkoj istoriji da nešto naprave sami, bez da im neko iz međunarodne zajednice sedi na galeriji i kaže 'ovo će vam biti predsednik, ovo premijer', a videli smo kako to izgleda kada oni sami žele nešto da urade. Totalni kolaps institucija", rekla je Nikolićeva za Tanjug.

Na pitanje šta će Kurtiju biti u fokusu u predizbornoj kampanji, ona kaže da će Kurti igrati na kartu antisrpske politike a ne životnog standarda, s obzirom na to da je pre godinu i po dana, kada su bili redovni izbori, obećavao članstvo Prištine u Savetu Evrope, bolji životni standard, više investicija, a dobio je da je 400.000 Albanaca napustilo KiM zbog lošeg života. Naglasila je da je životni standard Albanaca na KiM je najgori u Evropi, imajući u vidu da je nezaposlenost 25 odsto.

"On (Kurti) uvek ima neka megalomanska obećanja, setimo se da je pre februara prošle godine obećavao da će se izboriti da tzv. Kosovo bude na dnevnom redu Saveta Evrope, da će biti član, a videli smo da je to diplomatskom borbom Srbije sprečeno. Sada je aktuelno članstvo u NATO-u, naoružava se i to je sada još jedno obećanje koje on hoće da ponudi svojim biračima", rekla je Nikolićeva. Osvrćući se na to što su američki kongresmeni republikanac Kit Self i demokrata Majkl Loler predstavili Kongresu rezoluciju koja predlaže članstvo Prištine u NATO-u, Nikolićeva je ocenila da ovaj predlog nema političku težinu u trenutku kada američki predsednik Donald Tramp nema dobar odnos sa NATO u slučaju Irana. Dodala je da ne zna da li će to ostati "mrtvo slovo na papiru" i da Priština ima poprilično jak lobi u Americi.

Na pitanje da li Srbija može u borbi protiv ove inicijative da računa na podršku četiri članice Alijanse - Španije, Slovačke, Grčke i Rumunije, koje ne priznaju nezavisnost tzv. Kosova, Nikolićeva je rekla da se nada da će one ostati dosledne svojoj politici nepriznanja tzv. Kosova i takvih inicijativa. "Mi smo uvek spremni i budni kada je u pitanju bilo koji predlog bilo koga, naša budnost je velika i to smo pokazali nebrojeno puta. Pitanje KiM je pitanje prvog reda za naš narod, našu diplomatiju i politiku", istakla je predsednica Odbora za Kosovo i Metohiju.