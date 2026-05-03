Kako je naveo, NATO redovno organizuje posete svojim misijama i operacijama kako bi stekao neposredan uvid u stanje na terenu i razgovarao sa angažovanim vojnim osobljem.

„U tom kontekstu, posetili smo Kosovo i misiju Kfor, imajući u vidu značaj Kosova kao faktora stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana. Nato ostaje ključni bezbednosni akter, posvećen očuvanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve zajednice na Kosovu“, naveo je Dragone.

On je dodao da je delegacija Vojnog komiteta NATO-a, koju su činila 32 generala i admirala iz zemalja članica, boravila na Kosovu kako bi se detaljnije upoznala sa situacijom.

„To im je omogućilo neposredan uvid u trenutnu situaciju na Kosovu. Takvo direktno sagledavanje biće od velikog značaja po povratku u Brisel, posebno u kontekstu budućih diskusija, sastanaka i procesa donošenja odluka u sedištu Natoa“, naveo je on.