Ročišta u predmetu protiv bivših vođa tzv. OVK pred Specijalizovanim većima u Hagu, koji se odnosi na optužbe za krivična dela ometanja pravde, zakazana su za period od 11. do 15. maja, prema kalendaru Specijalizovanih veća.

Prethodna ročišta zakazana za 24. april i 28. april bila su otkazana.

Suđenje Hašimu Tačiju, Baškimu Smakaju, Isniju Kiljaju, Fadilju Fazljijuu i Hajredinu Kučiju po optužnici za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke počelo je 27. februara.

Prema optužnici, u periodu od 12. aprila do 2. novembra 2023, tokom odvojenih, neprivilegovanih poseta u pritvorskom objektu, Hašim Tači je pružio Smakaju, Kiljaju, Fazljijuu i Kučiju poverljive informacije o svedocima tužilaštva u odvojenom predmetu koji se protiv Tačija vodi po optužnici za ratne zločine, naložio im da utiču na svedočenje svedoka tužilaštva i davao im detaljna uputstva kako to da učine.

Tači je u pritvoru u Hagu od novembra 2020. godine, a u odvojenom postupku mu se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. U postupku po optužnici za ratne zločine protiv Tačija i još trojice bivših vođa tzv. OVK, tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za svu četvoricu optuženih.