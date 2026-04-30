Kada dođe do ujeda psa lutalice, ljudi često reaguju instinktivno i u šoku, bez jasne predstave o tome koja prava imaju i na koji način mogu da ih ostvare. Iako mnogi znaju da postoji mogućnost naknade štete, postupak njenog ostvarivanja ume da deluje nejasno i komplikovano.

Ujed psa može izazvati dve vrste štete – materijalnu, poput oštećene garderobe ili ličnih stvari, i nematerijalnu, koja obuhvata fizički bol, strah i psihičke posledice. U praksi, upravo nematerijalna šteta ima veću težinu, jer posledice ujeda često nadilaze samu fizičku povredu.

Prvi i najvažniji korak nakon incidenta jeste prikupljanje dokaza, kaže za alo.rs advokat Saša Rajković.

"Potrebno je utvrditi da li je pas imao vlasnika ili je reč o lutalici. Ako pas ima vlasnika, odgovornost snosi to lice, dok u slučaju psa lutalice odgovornost prelazi na lokalnu samoupravu", kaže Rajković.

Medicinska dokumentacija je takođe neophodna. Povređeni mora da potraži lekarsku pomoć i obezbedi da u izveštaju jasno stoji da je povreda nastala usled ujeda psa.

Kada je reč o naknadi štete, postoje dve mogućnosti – vansudski i sudski postupak. Sudski postupak može doneti znatno veću naknadu, naročito kod težih povreda, gde iznosi dostižu nekoliko stotina hiljada dinara.

"U praksi se jasno vidi razlika između vansudskih ponuda i onoga što sud može dosuditi – posebno kada su u pitanju ozbiljnije povrede i trajne posledice, gde je medicinsko i psihijatrijsko veštačenje ključno za pravičnu naknadu", ističe advokat Rajković.

Sudski postupci obično traju između jedne i dve godine i podrazumevaju više ročišta, uključujući saslušanja oštećenog, svedoka i veštaka. U slučajevima većih odštetnih zahteva, potrebno je sačekati i odluku drugostepenog suda pre isplate.

Na kraju, iako problem pasa lutalica u razvijenim zemljama gotovo da ne postoji zahvaljujući efikasnom radu nadležnih službi, u Srbiji su ovakvi incidenti i dalje relativno česti. Upravo zbog toga, kada do napada dođe, važno je ne zanemariti svoja prava i preduzeti sve korake kako bi se šteta adekvatno nadoknadila.