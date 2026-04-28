Lazar Radulović, poslanik stranke Nenada Rašića, danas je uz Kurtijeve poslanike jedini bio u skupštini u Prištini da podrži Kurtijev cirkus oko izbora predsednika takozvanog Kosova.

I ne samo to, ovaj Kurtijev Srbin i Rašićev potrčko još se javio za reč kako bi pozdravio, kako je sam rekao “premijera Kurtija”. Na ovaj način Rašić je još jednom preko svog poslanika pokazao svoju lojalnost Kurtiju, koji sve radi protiv interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

S druge strane, poslanici Srpske liste ni danas nisu prisustvovali sednici u Prištini.

Inače, Radulović je Rašićev poslaniku koji je na to mesto došao zahvaljujući albanskim glasovima, iz čisto albanskih sredina i koji se godinama izjašnjava kao Crnogorac a uzurpirao je poslaničko mesto koje pripada srpskom narodu! Dodatno, kao što su mediji objavljivali, reč je o čoveku čije su slike za ruletom i kockarskim stolom kružile internetom što govori o njegovim sklonostima i načelima.