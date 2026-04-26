"Sramota ste, iako već šest godina držite sve nivoe vlasti. Hajde, recite nam: kako je moguće da vas je opozicija sprečila da radite dobar posao za ovu zemlju, kada imate 66 poslanika u Skupštini? Čvrstu većinu. Kako vas je opozicija sprečila da glasate za svaki međunarodni sporazum za Kosovo? Da glasate za produženje budžeta. Nešto što nikada niste uradili kada ste bili u opoziciji. Hajde, recite nam. Nesposobni", napisala je Čitaku na Fejsbuku.

Ministar finansija lažne države Kosovo Hekuran Murati je prethodno optužio opoziciju da je sprečila da se glasa o podršci radnicima u privatnom sektoru, studentima, penzionerima i deci, kao i o zakonu koji je neophodan za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u evrima (SEPA).

"Opozicija je danas odbila da na dnevni red sednice stavi podršku radnicima u privatnom sektoru, studentima, penzionerima, deci i svim porodicama (što zahteva 2/3 glasova prisutnih poslanika). Štaviše, opozicija je takođe odbila da se bavi Nacrtom zakona o sprečavanju pranja novca, zakonom koji upotpunjuje paket zakona neophodnih za pristupanje SEPA“, rekao je Murati.