U švajcarskom parlamentu danas je, tokom rasprave o produženju mandata kontingenta „Swisscoy“ u okviru KFOR-a do 2029. godine, prvi put otvoreno pokrenuto pitanje položaja Srba na Kosovu i Metohiji i navodnih kršenja njihovih ljudskih prava. Sednici su iz diplomatske lože prisustvovali i predstavnici Ambasade Republike Srbije u Bernu.

Iako je većina poslanika podržala nastavak angažovanja švajcarskih vojnika u sastavu KFOR-a, raspravu su obeležili nastupi poslanika Švajcarske narodne partije, koji su poručili da se o stabilnosti na Kosovu i Metohiji ne može govoriti bez suočavanja sa problemima sa kojima se suočava srpska zajednica.

Poslanici Kristijan Imark, Roland Rino Bihel i Andreas Glarnar uputili su niz pitanja ministru odbrane Martinu Pfisteru i nadležnim parlamentarnim telima. Imark je, pozivajući se na podatke i izveštaje Ujedinjenih nacija, zatražio konkretne odgovore o tome šta se čini kako bi se sprečilo kršenje prava Srba na Kosovu i Metohiji.

Ministar Pfister je, odgovarajući na pitanja poslanika, istakao značaj spoljnopolitičkih napora i naglasio da pripadnici „Swisscoy“-a deluju neutralno na terenu. Međutim, poslanici Švajcarske narodne partije insistirali su na konkretnim koracima koji bi doprineli zaštiti srpske zajednice od, kako su naveli, kontinuiranih pritisaka i maltretiranja.

Na kraju rasprave potvrđeno je produženje mandata švajcarskog kontingenta do 2029. godine, ali je pažnju privukla činjenica da se pitanje položaja Srba na Kosovu i Metohiji prvi put našlo u centru parlamentarne debate u Švajcarskoj.

Za Srbiju i srpski narod na Kosovu i Metohiji to predstavlja važan politički signal, jer je tema njihove bezbednosti i položaja prvi put otvoreno izneta pred švajcarske poslanike kao jedno od pitanja značajnih za stabilnost regiona.