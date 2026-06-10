Azemi je rekao da su radnici privatnog sektora diskriminisani, kako u pogledu iznosa, tako sada i u pogledu isplate.

„Danas sam, budući da sam pod pritiskom radnika koji žele da znaju šta se dešava, javno zatražio od premijera i ministra finansija, koji su obojica u tehničkom mandatu, da izađu pred javnost i objasne šta se dešava sa ovim sredstvima i zbog čega kasne isplate. Rekao sam i da smo diskriminisani i po pitanju iznosa i po pitanju raspodele, a sada se postavlja pitanje zašto se ne vrši isplata ove svojevrsne milostinje“, rekao je Azemi.

On je izrazio zabrinutost zbog toga što do kašnjenja u isplati dolazi samo kada je reč o radnicima privatnog sektora.

„Čak i kada je reč o ovih 100 evra, izražavam zabrinutost zbog toga što nadležni ne izlaze pred radnike i ne kažu: ‘Da, dobićete novac za jedan, dva ili tri dana, jer imamo određene probleme’. Nismo imali problema sa radnicima javnog sektora, sa lekarima, penzionerima, decom... Pa šta se onda dešava sa nama?“, pita se Azemi.

On je istakao da su i ranije upozoravali da je usvajanje ovog paketa „čisto politička odluka“, ali da, ako je već doneta, ono što je obećano treba da bude sprovedeno.

„Iskreno, sumnjam da bi moglo da se dogodi da ponovo budu raspisani izbori, pa da se novac sada ne isplati kako bi kasnije bio potreban za nove izbore. Ipak, ne želim unapred ništa da tvrdim, ali jedno mogu da kažem – diskriminisani smo na svaki način - po pitanju iznosa, kriterijuma koji su postavljeni za radnike privatnog sektora na Kosmetu, kao i zbog kašnjenja ovih, da tako kažem, simboličnih sredstava“, zaključio je Azemi.

Vlada u tehničkom mandatu je 22. maja usvojila novi paket mera za suočavanje sa inflacijom, kojim je predviđena jednokratna pomoć od po 100 evra za penzionere, decu, aktivne studente i radnike privatnog sektora. Rok za prijavu radnika privatnog sektora bio je 5. jun. Do sada je pomoć od 100 evra isplaćena penzionerima i deci.