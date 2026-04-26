Iranska revolucionarna garda poručila je da će svaka nova vojna akcija protiv Irana biti dočekana odgovorom na nivou „strateškog odvraćanja", upozoravajući na pojačanu spremnost zemlje da reaguje na eventualne napade.

U saopštenju se navodi da bi odgovor na potencijalnu novu agresiju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela „prevazišao očekivanja neprijatelja" i doveo do značajnog povećanja intenziteta odmazde, prenosi iranska TV Pres.

„Svaka dalja agresija neprijatelja i onih koji ne žele dobro ovoj zemlji nesumnjivo će se suočiti sa odgovorom koji prevazilazi očekivanja neprijatelja, na nivou strateškog odvraćanja", navodi se u saopštenju.

Iranske snage, kako se ističe, u potpunosti su spremne da odgovore na različite scenarije, uključujući i moguće kopnene operacije, uz tvrdnju da su već pripremljeni kapaciteti za prihvat ratnih zarobljenika.

Saopštenje dolazi usred izveštaja medija o mogućem raspoređivanju američkih snaga na pojedinim iranskim ostrvima u Persijskom zalivu, sa ciljem vršenja pritiska na Teheran da ublaži ograničenja plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Iran je ograničio tranzit kroz Ormuski moreuz, jedan od ključnih svetskih pomorskih pravaca kroz koji prolazi značajan deo globalne trgovine naftom, od početka sukoba sa SAD i Izraelom krajem februara, koji je obustavljen primirjem 8. aprila.

Iranske vlasti navode da je koordinisan prolaz kroz moreuz i dalje omogućen za većinu brodova, osim onih povezanih sa SAD, Izraelom i njihovim saveznicima.

Korpus čuvara islamske revolucije poručio je da će kontrola nad Ormuskim moreuzom ostati deo dugoročne strategije Irana i nakon okončanja aktuelnog sukoba.