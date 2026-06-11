Posle pokušaja da srpske srednjovekovne manastire predstave kao "kosovsku baštinu" i brojnih sporova oko kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji, u Prištini se, prema oceni dela javnosti, ide i korak dalje.

Kako prenose "Večernje novosti", Opština Obilić, na čijem je čelu Haljil Tači iz Pokreta Samoopredeljenje, planira da 15. juna organizuje "komemoraciju na Gazimestanu". Reč je o datumu koji se po julijanskom kalendaru poklapa sa Vidovdanom, odnosno 28. junom po gregorijanskom kalendaru, kada se obeležava godišnjica Kosovske bitke iz 1389. godine.

Taj potez mnogi tumače kao nastavak nastojanja da se i simboli srpske istorije i identiteta uključe u novi identitetski okvir koji se godinama gradi u Prištini.

Poslednjih godina vođene su brojne polemike oko srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji, uključujući Visoke Dečane, Pećku patrijaršiju, Gračanicu i Bogorodicu Ljevišku, koje se nalaze na listi svetske baštine UNESCO kao deo srpskog srednjovekovnog nasleđa.

Pojedini albanski autori i istoričari iznosili su tvrdnje da dinastija Nemanjića navodno vodi poreklo od albanske porodice Nimani, da je Miloš Obilić bio albanski vitez, kao i da dvoglavi orao prikazan u srpskim manastirima predstavlja dokaz navodne albanske državne tradicije.

Slične polemike vode se i oko školskih udžbenika na albanskom jeziku, u kojima se događaji iz novije istorije uglavnom prikazuju iz ugla Prištine. U njima se OVK opisuje kao oslobodilački pokret, dok NATO bombardovanje SR Jugoslavije iz 1999. godine predstavlja opravdanu intervenciju.

Najava "komemoracije na Gazimestanu", na kojoj bi, prema navodima medija, trebalo da prisustvuju Aljbin Kurti, ministri i drugi zvaničnici, otvorila je novu raspravu o istorijskom nasleđu i tumačenju događaja iz 1389. godine.

Pojedini analitičari upozoravaju da bi se na taj način mogla otvoriti nova faza stvaranja drugačijeg istorijskog narativa o jednom od najvažnijih događaja srpske istorije i nacionalnog identiteta.