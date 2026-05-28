U saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 11 časova dogodila u selu Zlopek kod Peći, poginuo je pešak.

Do nesreće je došlo kada je automobil, koji se kretao iz naselja Kosurić ka Peći, po dolasku u selo Zlopek, usled neprilagođene brzine uslovima puta, prednjim delom udario pešaka koji je prelazio kolovoz.

Od zadobijenih povreda pešak je preminuo na licu mesta, a smrt je konstatovao dežurni lekar.

Po nalogu tužioca, telo pešaka poslato je u Institut za sudsku medicinu u Prištini, dok je vozaču određeno zadržavanje do 48 sati.

Alo/Kossev

