Najčešće se veruje da je razlog štednja energije ili stvaranje prijatnije atmosfere. Međutim, stručnjaci za vazduhoplovstvo ističu da je pravi razlog nešto potpuno drugačije — vaša bezbednost.

Poletanje i sletanje smatraju se najrizičnijim fazama leta, zbog čega avio-kompanije tokom tih trenutaka primenjuju posebne procedure koje mogu biti presudne u slučaju vanredne situacije.

Oči se pripremaju za mrak — i to je ključno

Glavni razlog prigušenog osvetljenja jeste prilagođavanje očiju uslovima slabije vidljivosti. Ljudskom vidu potrebno je vreme da se adaptira na mrak, jer ćelije u mrežnjači odgovorne za noćni vid ne mogu odmah da funkcionišu nakon izlaganja jakom svetlu.

Ako bi tokom hitne situacije došlo do nestanka struje, putnici čije oči nisu navikle na tamu mogli bi biti potpuno dezorijentisani, što bi značajno usporilo evakuaciju. Prigušena svetla omogućavaju da putnici brže uoče svetlosne oznake za izlaz i trake na podu koje vode ka izlaznim vratima.

Zašto je prigušeno svetlo važno i za posadu?

Smanjeno osvetljenje pomaže i kabinskom osoblju da bolje vidi šta se dešava izvan letelice. Kada su svetla slabija, manje je odsjaja na prozorima, pa posada lakše može da primeti dim, vatru ili druge moguće probleme na krilima i oko aviona.

Upravo zbog toga se od putnika traži i da podignu zastore na prozorima — kako bi posada, ali i spasioci, imali bolji pregled situacije u slučaju opasnosti.

Međunarodni bezbednosni standard, ne odluka kompanije

Prigušivanje svetala nije proizvoljna odluka pojedinih avio-kompanija, već međunarodni bezbednosni standard koji propisuju vodeće vazduhoplovne institucije — Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva i Federalna uprava za vazduhoplovstvo SAD.

Stručnjaci navode da putnici u slučaju ozbiljne opasnosti često imaju svega oko 90 sekundi za evakuaciju. Zbog toga svaka mera koja može da ubrza reakciju i smanji paniku može biti bukvalno presudna za preživljavanje.