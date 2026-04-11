Ministar je naveo da ovakvi, anticivilizacijski postupci, predstavljaju otvorenu provokaciju privremenih prištinskih institucija, posebno imajući u vidu da se dešavaju uoči Uskrsa, najvećeg hrišćanskog praznika, saopštilo je resorno ministarstvo.

"Umesto da se u danima koji simbolizuju mir, nadu i zajedništvo šalju poruke razumevanja i humanosti, srpskom narodu se upućuje jasna poruka da su njihovi životi i zdravlje nebitni. To je nedopustivo i duboko uznemiravajuće", istakao je ministar Beriša.

Podsetio je da je pravo na zdravstvenu zaštitu univerzalno pravo zagarantovano međunarodnim konvencijama i da njegovo uskraćivanje predstavlja grubo kršenje osnovnih ljudskih prava.

"Ovde nije reč o politici, već o elementarnoj humanosti. Uskratiti lečenje bolesnima, starima, deci i hroničnim pacijentima znači svesno ih izložiti riziku po život, a to mora biti jasno i nedvosmisleno osuđeno", poručio je ministar Beriša.

Pozvao je međunarodnu zajednicu i sve relevantne organizacije koje deluju na Kosovu i Metohiji da bez odlaganja reaguju i spreče dalje pogoršanje položaja srpskog stanovništva jer, kako je dodao, ćutanje na ovakve postupke znači saučesništvo.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da je Priština juče, na Veliki petak, po nalogu Aljbina Kurtija, u srpskim selima u opštini Srbica - Suvo Grlo i Banje zatvorila jedine dve srpske ambulante u ovim mestima, čime je više od 250 Srba direktno ostalo bez zdravstvene zaštite i medicinskih usluga i to uoči najvećeg hrišćanskog i srpskog praznika Vaskrsa.