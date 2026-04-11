Smeštena je oko 22 kilometra jugoistočno od Kuršumlije, u Jablaničkom okrugu.

Do Prolom Banje iz Beograda stiže se za oko četiri do pet sati vožnje od Beograda.

Pre nego što je postala poznata zdravstvena destinacija, o lekovitosti prolomske vode su kružile brojne legende. Prema jednom predanju, pastir je primetio da mu rane brže zarastaju kada ih ispira vodom sa obližnjeg izvora. Priča se brzo proširila među stanovništvom, a kasnije je stigla i do kneza Miloša Obrenovića, koji je doprineo da ovo mesto postane dostupno široj javnosti. Banja Prolom je status banje dobila 1977. godine.

Prolom voda izvire na padinama planine Radan, sa dubine od oko 220 metara, iz geološki stabilnih slojeva. Odlikuje je jedinstven sastav – visoka alkalnost (pH 8,5–8,8) i niska mineralizacija, zbog čega se može konzumirati u većim količinama i često se koristi kao dopuna različitim terapijama i u svakodnevnoj ishrani.

Prolom voda se najčešće preporučuje kod problema sa bubrezima i mokraćnim putevima, reumatskih tegoba i bolova u zglobovima, oporavka mišića i sportskih povreda, hroničnih bolova u leđima, problema sa cirkulacijom, kao i kod određenih kožnih i gastrointestinalnih tegoba.

Takođe se preporučuje za ublažavanje stresa i nervne napetosti.

Pored medicinskih tretmana, banja nudi i velnes sadržaje poput bazena, sauna i prostora za opuštanje.

U neposrednoj blizini nalazi se i Đavolja varoš, jedinstveni prirodni fenomen poznat po neobičnim kamenim formacijama nastalim dugotrajnim procesima erozije. Ovo područje prati i niz legendi, a danas predstavlja jednu od najposećenijih prirodnih atrakcija u Srbiji.

Prolom Banja nudi različite opcije smeštaja – od hotela do privatnih apartmana. Van glavne sezone, noćenje u privatnom smeštaju može se naći već od oko 10 evra, dok su hotelske cene nešto više, ali i dalje pristupačne.

Tokom boravka posetioci mogu uživati i u domaćoj kuhinji, u tradicionalnim lokalnim specijalitetima.