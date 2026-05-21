Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje veoma tešku političku borbu na predstojećim izborima na Kosovu i Metohiji, optužujući Aljbina Kurtija da vodi otvorenu kampanju protiv Srba i njihovih institucija.

Gostujući na RTS-u, Vučić je rekao da su na udaru upravo najugledniji Srbi sa prostora Kosova i Metohije.

– Biće za nas izuzetno teško. Kurti je krenuo u lov na Srbe, posebno na najuglednije ljude – rekao je Vučić.

„Na udaru direktori škola i domova zdravlja“

Predsednik Srbije tvrdi da su meta pritisaka direktori zdravstvenih i obrazovnih ustanova u srpskim sredinama.

– Hapse i gone direktore domova zdravlja, škola i zdravstvenih centara, i to po nalogu Nenada Rašića – rekao je Vučić.

Dodao je da je kroz istoriju uvek bilo ljudi spremnih da rade protiv interesa sopstvenog naroda.

– Takvih je uvek bilo i biće – poručio je predsednik Srbije.

„Podržaćemo Srpsku listu svom snagom“

Vučić je istakao da će država Srbija pružiti punu podršku Srpskoj listi pred izbore na Kosovu i Metohiji.

– Borićemo se i podržaćemo Srpsku listu svom snagom – rekao je predsednik.

Istovremeno je optužio albanske političke strukture da pokušavaju da nasilno proguraju političke opcije koje odgovaraju Prištini.

– Albanci će na silu pružati podršku svojim slugama i onima koji bi da razore Srbiju – izjavio je Vučić.